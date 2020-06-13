Протестующий в США обрушил на себя статую и впал в кому

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13.06.2020, 14:08, Новости дня

В США участвующий в акциях протеста местный 45-летний житель Крис Грин опрокинул на себя статую одного из деятелей Конфедерации и впал в кому, инцидент сняли на видео.

Происшествие случилось в городе Портсмут 11 июня, передает The Mirror. Участники акции решили свалить монумент, поскольку Конфедерация ассоциируется с периодом рабства в американской истории.

На опубликованной в соцсетях записи запечатлено, как протестующие обвязали статую веревками и попытались стянуть ее с постамента. В один момент статуя рухнула прямо на стоящего внизу Грина.

После инцидент Грин впал в кому. Сейчас он находится в стабильном состоянии, а для его семьи открыли сбор средств.

Ранее в Лондоне некоторые из статуй и памятников были заколочены досками, чтобы защитить их от вандализма. Речь идет памятниках Уинстону Черчиллю, Нельсону Манделе и мемориал Кенотаф в честь погибших в Первой мировой войне.

До этого в центре города Норфолк в США демонтировали статую военнослужащего армии Конфедерации времен Гражданской войны в США.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Напомним, в начале июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм поручил убрать статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего южных штатов времен Гражданской войны в США. В штате также была снесена статуя погибшим солдатам Конфедерации.

Позже спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса США.



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