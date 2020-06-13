 

Граффити с Навальным в овечьей шкуре появилось в Петербурге

13.06.2020, 14:08, Новости дня

В Санкт-Петербурге появилось граффити с блогером Алексеем Навальным. На рисунке он облачен в овечью шкуру.

Авторы Telegram-канала «Про Питер» предположили, что «это знак того, что он якобы долго скрывал свое истинное отношение к героям ВОВ, которое выразил в итоге, унизив фронтовика», передает «Ридус».

 

Напомним, Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию.

В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия.

После этого внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия. Как констатировали врачи, у Артеменко произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального.

Несмотря на это, сторонники Навального в закрытых чатах продолжили оскорблять ветерана.

Добавим, что в Сети запущен проект «Позорный полк», в рамках которого публикуют фотографии людей, пропагандирующих нацизм и его идеи. Также в разных городах РФ прошли одиночные пикеты у так называемых штабов Навального.



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