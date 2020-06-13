 

Мнение: Ефремов попросил прощения

13.06.2020, 14:06, Разное

Знаменитый актер Михаил Ефремов, убивший в центре Москвы простого водителя Сергея Захарова, записал видеообращение с извинениями к семье погибшего, с обещанием не отмазываться, не подключать свои связи…

«Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова», — сказал Ефремов.

Видеозапись оставила двоякое впечатление. С одной стороны, конечно, если, протрезвев, искренне осознал, что натворил, надо каяться и просить прощения. Но с другой – зачем это делать в виде публичной видеозаписи, напоминающей монолог потрепанного героя дешевого киносериала? Очевидно же, что этот монолог растиражируют миллионами просмотров…. И по ТВ, думаю,  покажут… Почему, к примеру, нельзя было записать обращение именно к родным и близким Сергея Захарова и передать запись через следователя, который ведет дело? Можно было бы даже заявить ходатайство о приобщении записи к материалам дела…

И не совсем понятно, как находясь под домашним арестом, Ефремов записал видеообращение и разместил его в ютубе ? Под домашним арестом вообще-то запрещено пользоваться и гаджетами, и интернетом. Если это записали и разместили в ютубе адвокаты, правозащитники, или близкие, кому разрешено посещать Ефремова , то они, явно, сослужили ему плохую службу.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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