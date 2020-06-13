Мнение: Обращение Михаила Ефремова – давление на суд, нарушение условий домашнего ареста

13.06.2020, 14:05, Разное

Обращение Ефремова. Его безумно жалко. Больной несчастный человек. Алкоголизм – страшная болезнь. На месте аварии был не он, а пьяное нечто. Он, скорее всего, даже не помнит, что произошло. Очень точно сказал: “Нет никакого Ефремова”. Ефремова сожрал алкоголизм вместе с наркотиками, найденными в крови.

Ужасное видео. Хотя некоторые и считают, что он играет. Нет. У актера просто вырабатывается такая манера речи. Он не умеет не играть. Старается, и не может.

Но тут же осознаешь, что он нарушил условия ареста, даже если родные выложили запись в сеть. Не имеет права. И оказал давление на прокуратуру и суд.

Но, видимо, ему, как человеку и актеру (хотя его больше нет – сейчас точно нет), было важнее, чтобы общество его услышало.

Главный вывод – лечиться от чудовищной болезни алкоголизма надо вовремя. Уже ничего не исправить. Но жить как-то дальше придется…

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