 

Мнение: Обращение Михаила Ефремова – давление на суд, нарушение условий домашнего ареста

13.06.2020, 14:05, Разное

Обращение Ефремова. Его безумно жалко. Больной несчастный человек. Алкоголизм – страшная болезнь. На месте аварии был не он, а пьяное нечто. Он, скорее всего, даже не помнит, что произошло. Очень точно сказал: “Нет никакого Ефремова”. Ефремова сожрал алкоголизм вместе с наркотиками, найденными в крови.

Ужасное видео. Хотя некоторые и считают, что он играет. Нет. У актера просто вырабатывается такая манера речи. Он не умеет не играть. Старается, и не может.

Но тут же осознаешь, что он нарушил условия ареста, даже если родные выложили запись в сеть. Не имеет права. И оказал давление на прокуратуру и суд.

Но, видимо, ему, как человеку и актеру (хотя его больше нет – сейчас точно нет), было важнее, чтобы общество его услышало.

Главный вывод – лечиться от чудовищной болезни алкоголизма надо вовремя. Уже ничего не исправить. Но жить как-то дальше придется…

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3079

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Мнение: Почему после СССР остались гитлеровские недобитки

13.05 / Мнение: Пожары в реанимациях: Нельзя новые ИВЛ испытывать на живых людях

08.05 / Язык тоже может худеть. И это помогает избавиться от апноэ во сне

30.04 / Мнение: Тест №17. Психоалхимия. Разморозка

22.05 / Учёные выяснили, как противозачаточные таблетки влияют на гормон любви

04.05 / Недавно женившийся Макаревич не живет со своей супругой

26.04 / Смартфон ZTE Blade 10 Smart с тройной камерой показан на рендерских снимках

26.04 / “Они просто не умеют считать”: Канье Уэст наконец попал в список миллиардеров журнала Forbes

29.05 / Врачи бьют тревогу: психика россиян может не выдержать новой вспышки эпидемии

19.05 / Официальный представитель о разводе Полины Гагариной с мужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска