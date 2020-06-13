 

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

13.06.2020, 13:53, Новости дня

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, сообщил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.

«Безумно тяготит и поражает все происходящее, как это переживается социумом. Есть такое понятие, как горе. Совершенно не вижу и не чувствую никакой этики или культуры переживания горя. Произошло ужасное горе, гибель хорошего человека. Но называть убийцей – он вообще не соображал, что делал. Никого не хочу оправдывать, но что же делается с людьми», – сказал Леонтьев в эфире программы «Формула смысла» на радиостанции «Вести ФМ».

Политолог призвал людей перестать творить «картину массового мародерства», так как в этой ситуации совершенно не было злого умысла.

Также Леонтьев сравнил Ефремова с Владимиром Высоцким: «Люди, прекратите это. Представьте, если бы это случилось с Высоцким. Давайте его осудим. Ну хотя бы помолчите, перестаньте осуждать».

Напомним, в понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель встречной машины был экстренно госпитализирован, однако умер в больнице. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

После ДТП Ефремова отправили под домашний арест. Позже в правоохранительных органах сообщили, что оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет.

Спустя четверо суток после резонансного ДТП Ефремов выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.



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