Мнение: О комментариях и не только

13.06.2020, 13:50, Разное

О комментариях и бутерброде

Иногда, или часто, смотря кто как, мы берем кусок хлеба, оттяпываем ножом, ложкой, вилкой, да хоть китайской палочкой, кусок масла, и начинаем мазать по куску хлеба. Туда-сюда, туда-сюда, пока, в какой-то момент, а такой момент всегда наступает!, мы удовлетворяемся произведенным творческим процессом и считаем, что бутерброд готов! Достигнув удовлетворения, мы запихиваем получившееся аппетитное произведение себе, или кому бы то ни было другому, в рот. Все, дело сделано. Но мы не учитываем, что рядом с нами всегда есть истинные знатоки описываемого процесса,

и они, со всей свойственной им горячностью, начинают нас убеждать, что бутерброд сделан неправильно. Одни говорят: что ты, придурок, делаешь!, масло надо вприкуску есть; другие убеждают, что масло сперва нужно прогреть до нужной тягучести; третьи с сарказмом бросают через губу, что сделано мало размазывающих движений и масло лежит на хлебе крайне неаппетитно, и т. д. и т. п. Вариаций тысячи, было бы желание вникать в процесс. Но бутерброд-то уже съеден… Всё, что о нем сейчас говорят к нему относится только отвлеченно, так как в момент поедания он был просто гениально вкусён, если можно так выразиться! Кому-то все эти отвлеченные доводы по достижению идеала не нарушают пищеварительный процесс по перевариванию бутерброда, у кого-то могут вызвать рвотный рефлекс. У меня, к счастью, предполагаемый «пищеварительный процесс» не нарушается, иногда доводы вызывают не столько одобрение, сколько весёлую улыбку.

И, да, я не хочу никого обидеть, часто комментарии интереснее комментируемого, просто это уже совсем другой бутерброд! Комментируйте себе в удовольствие 🙂