Стали известны обстоятельства взрыва на газораспределительной станции в Казани

13.06.2020, 13:48, Новости дня

Возгорание с последующим взрывом на Казанской кустовой базе произошло при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные, сообщила пресс-служба ООО «Газпром сжиженный газ».

В сообщении указывается, что «при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные произошло возгорание и последующий взрыв», передает ТАСС.

Причины инцидента уточняются.

В результате взрыва обрушилась операторная. Один человек погиб, двоих госпитализировали.

Подчеркивается, что со стороны ООО «Газпром сжиженный газ» оказывается всестороннее содействие работающим на месте представителям оперативного штаба главного управления МЧС по Республике Татарстан и Казанского пожарно-спасательного гарнизона, следователям, а также сотрудникам Приволжского управления Ростехнадзора.

«Угрозы для жизни и здоровья жителей Казани нет», – добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»). Прокуратура республики проводит проверку по факту инцидента.

Напомним, взрыв произошел около 22.00 мск в пятницу в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах сообщили об одном погибшем и троих пострадавших.

На данный момент в тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. В МЧС заверили в отсутствии угрозы соседним населенным пунктам.

Из-за пожара в городе ввели режим ЧС. В 10.40 мск пожар локализовали.