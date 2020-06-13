Названы наиболее пострадавшие от коронавируса российские регионы

13.06.2020, 13:48, Новости дня

Больше всего смертей от коронавируса за апрель пришлось на Центральный федеральный округ, Москву и Московскую область, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наибольшее количество смертей за апрель сосредоточено у нас в Центральном федеральном округе – это город Москва, Московская область, ну и дальше с кратным уменьшением идут Владимирская область, Брянская область, Смоленская область, Калужская область», – сообщила Голикова в эфире канала 360, передает РИА «Новости».

Она отметила, что на втором месте по числу смертей от заболевания в апреле значится Северо-Западный федеральный округ. Наибольшее число смертей в этом округе зарегистрировали в Санкт-Петербурге и Коми.

На третьем месте находится Приволжский федеральный округ и Башкирия, на четвертом – Южный федеральный округ, Краснодарский край и Ростовская область, на пятом – Северо-Кавказский федеральный округ, Ингушетия и Дагестан, на шестом – Сибирский федеральный округ, на седьмом – Дальневосточный, на восьмом – Уральский федеральный округ.

Также вице-премьер пояснила, что 1052 случая смерти в апреле могут быть уточнены. В статистике есть группа, где коронавирус не является основной причиной смерти, но вирус оказал существенное влияние на развитие хронического заболевание, или не оказал, но был подтвержден тестом.

«И вот эти две колонки сегодня в сумме дают 1052 случая смерти. В тех случаях, когда речь идет о влиянии на ускорение негативного развития хронического заболевания, – это 435 случаев, и когда не оказал COVID никакого влияния, но тест был положительным, – это 617 случаев. Как я уже сказала, в общей сумме это 1052. Вот эта колонка – 1052, в ней колонка 435, – это возможные будущие уточнения», – добавила Голикова.

Также Голикова сообщала, что в РФ в августе планируется зарегистрировать две вакцины от коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия и нивелировать достигнутые успехи в борьбе с пандемией. В то же время вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд».