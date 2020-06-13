 

ММА. Забит Магомедшарипов подерется с Родригесом за право на титульный бой

13.06.2020, 13:45, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов свой следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате проведет против мексиканского бойца Яира Родригеса. Оба спортсмена будут претендовать на титульный бой в полулегком дивизионе.

О следующем сопернике Магомедшарипова сообщил его менеджер Ризван Магомедов: "Такой бой в разработке. Нам предложили Родригеса, поскольку Холлоуэй и Волкановски проведут между собой реванш. Поэтому мы будем драться с Яиром. Это априори будет претендентский бой, ведь у обоих бойцов хорошие победные серии, победитель будет драться за титул", — цитирует менеджера ТАСС.

Напомним, что предыдущий свой бой Забит проводил в ноябре 2019 года и тогда одержал победу над американцем Келвином Каттаром. После того успеха он сообщил о готовности биться за титул, но ждал в соперниках Холлоуэя или Волкановски, но те накануне объявили о проведении второй очной встречи.

Всего в активе Магомедшарипова 18 побед из 19 проведенных поединков. Родригес же выиграл 13 боев при двух поражениях.



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