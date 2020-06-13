 

Во время карантина россияне существенно меньше женились и разводились

13.06.2020, 13:45, Новости дня

Руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков сообщил о сокращении числа браков в РФ в апреле на 40 процентов, а разводов – почти на 75 процентов.

Как рассказал Малков в эфире телеканала "Россия 24", россияне создали в апреле 33 787 семей против 56 818 в этом же месяце прошлого года. Разорвать официальные отношения захотели 13 783 пар, а годом ранее их было 53 740.

По данным Малкова, меньше всего браков было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии — всего 4 процента от уровня 2019 года. Напротив, в Липецкой области число свадеб в апреле выросло практически в 1,5 раза.

Количество разводов в стране тоже сократилось. В лидерах – Мордовия, Омская и Владимирская области.

Что касается показателя смертности, рассказал Малков, за апрель в восьми регионах РФ он вырос более чем на 5 процентов к уровню прошлого года. Это Москва, Московская область, Ленинградская область, Хабаровский край, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО, Костромская и Тульская области, перечислил глава Росстата. В целом, в стране в апреле родилось 110 934 человека, ушло из жизни 149 468 человек.

"При этом 9 лет ежегодно наблюдается тенденция к снижению смертности и к росту ожидаемой продолжительности жизни", — заключил Малков.



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