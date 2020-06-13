 

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

13.06.2020, 13:45, Новости дня

Семья водителя, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, намерена идти до конца и добиваться справедливого решения суда. Извинения артиста родные Сергея Захарова слышали и считают их запоздалыми.

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский. Брат Сергея Валерий Захаров и его супруга видели покаянное видеообращение артиста Ефремова, рассказал адвокат.

По словам Добровинского, если Михаил Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива. Говорить о мирном урегулировании слишком поздно, отметил адвокат, и денежную компенсацию, которую упомянул в своем видео актер, семья не примет.

Авария произошла в понедельник. В центре Москвы на Смоленской площади джип Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице. По данным экспертизы, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов признал вину и назвал свой поступок чудовищным. Он под домашним арестом. Возбуждено два уголовных дела. По первому — об аварии — артисту грозит до 12 лет колонии. По делу о наркотиках его только допросили. Наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Первого заместителя Кличко подозревают в получении взятки от застройщика – СМИ

11.05 / Заразившийся коронавирусом владелец “Спартака” Федун идет на поправку

16.04 / Грызлов назвал формулу обмена пленными с Донбассом

08.05 / У помощника вице-президента США обнаружили коронавирус

15.04 / Apple представила второе поколение «бюджетного» iPhone SE

22.04 / На Ульяновском авиационном заводе начались испытания новой модификации Ил-76

17.05 / Помпео потребовал от Китая не мешать работе американских СМИ в Гонконге

11.06 / Шереметьево и еще девять аэропортов обратились за субсидиями

20.05 / В Приморье снижаются темпы суточного прироста заразившихся СОVID-19

25.05 / В столице после карантина открылась Киево-Печерская лавра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска