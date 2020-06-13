 

Дистанция и никаких зевак: в Лондоне состоялся парад Trooping the Colour в честь дня рождения Елизаветы II

13.06.2020, 13:34, Разное

Ежегодно день рождения королевы Великобритании Елизаветы II отмечается дважды: 21 апреля, когда она появилась на свет, и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходит парад Trooping the Colour. Традиционно июньские празднования проходят с размахом. На парад приглашаются все желающие, а вместе с королевой с балкона Букенгемского дворца за шумной и торжественной церемонией наблюдает ее большая семья. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в существование всех, в том числе монархов, и в этом году праздник королевы прошел, как и ожидалось, максимально скромно.

Военную церемонию перенесли во двор Виндзорского замка, где королева и ее супруг принц Филипп проводят карантин уже несколько месяцев. В параде приняли участие только солдаты первого батальона гвардии Уэльса, которые сейчас охраняют замок, а музыкальное сопровождение обеспечил оркестр домашней дивизии.

Церемония прошла с учетом новых реалий – солдаты держали непривычную дистанцию друг от друга. Журналисты, которых допустили до разговора с участниками парада, не подходят к своим героям ближе, чем на два метра. Поодаль друг от друга стоят и операторы, и фотографы.

Также стоит отметить, что на мероприятии не было ни супруга королевы, принца Филиппа, ни ее детей и внуков. Королевская охрана запретила присутствовать на мероприятии даже вторым и третьим претендентам на трон Великобритании: принцу Чарльзу с герцогиней Камиллой и принцу Уильяму с Кейт Миддлтон.

The Queen’s Official Birthday ceremony is underway at Windsor Castle – are you watching the coverage? pic.twitter.com/aih0fuZz5y

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 13, 2020

The @WelshGuards are currently stationed at Windsor Castle, and have played a key role in the military response to the Covid-19 pandemic in recent months. pic.twitter.com/mudKXnrGau

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 13, 2020



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