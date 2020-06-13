 

С кем встретилась Юлия Норкина перед смертью

13.06.2020, 13:30, Разное

Юлия Норкина скончалась 4 июня при загадочных обстоятельствах. В Сети судачат о разном: по одним данным, не выдержало сердце, по другим – ведущая боролась с тяжелой болезнью. Кто-то намекает на то, что она просто устала жить. Супруга телеведущего Андрея Норкина умерла на даче в Подмосковье, где находилась на карантине с семьей.

Впрочем, Юлия периодически нарушала режим самоизоляции. Так, например, за несколько дней до смерти она приняла участие в съемках очередного выпуска шоу Дмитрия Борисова “Пусть говорят” на Первом канале, который был посвящен разбирательствам между некогда популярным певцом Ромой Жуковым и его бывшей женой Еленой.

В разговоре с журналистами Жукова обратила внимание на то, как вела себя на съемках Юлия Норкина. “На съемках передачи во взгляде Юлии я заметила какую-то печаль. Она была замкнутая, о чем-то переживала. В какие-то моменты она буквально натягивала на своем лице улыбку”, – отметила Елена Жукова.

Она сообщила, что Юлия сравнила ее поведение с поведением политика Владимира Жириновского. Однако это вырезали из эфира. “Да и вообще многие ее комментарии повырезали”, – бросила бывшая жена артиста Ромы Жукова.

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Публикация от Андрей Норкин (@norkinntv) 12 Фев 2020 в 8:26 PST

“Юлия очень меня поддержала на этих съемках, говорила Роману: “Как вообще можно обижать женщину?!” И когда я через несколько дней увидела ее фотографию в соцсетях с новостью о том, что Юли больше нет, была в шоке”, – призналась Елена.

Она прокомментировала слухи о том, что якобы Андрей Норкин мог изменять жене. Елена предположила, что Юлия могла быть грустной, потому что в ее истории с Ромой могла увидеть отражение собственной жизни. “Юлия была очень проницательным человеком. Обмануть ее было сложно”, – высказала мнение бывшая жена Ромы Жукова.



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