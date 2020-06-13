“Все достигнуто”: в возвращении Загитовой на лед усомнились

13.06.2020, 13:30, Разное

Фигуристка отметила, что, если коллега найдет цель, будет прекрасно. С другой стороны, “уход в 17 лет – это шанс начать вторую жизнь”.

“В принципе, что ей еще надо? У нее все есть. Все достигнуто”, – заявила Юко Кавагути. Она добавила, что Алина Загитова очень популярна в Японии.

Напомним, что российская спортсменка в прошлом году объявила о приостановке карьеры. Позже стало известно, что Алина Загитова вошла в состав нашей сборной по фигурному катанию на сезон-2020/2021.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Мар 2019 в 6:47 PDT

Как писали “Дни.ру”, девушка переориентировалась на выступления в ледовых шоу и неплохо зарабатывала, но коронавирус внес коррективы в ее жизнь. Массовые мероприятия под запретом, и Алине Загитовой негде поражать народ своим мастерством.