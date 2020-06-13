Звезда «Дома-2» Саша Черно показала, какую квартиру они сняли с Иосифом Оганесяном

13.06.2020, 13:30, Разное

В следующем месяце участники «Дома-2» Саша Черно и ее супруг Иосиф Оганесян впервые станут родителями. Пара планирует уйти с телепроекта в декретный отпуск, поэтому сняла на время квартиру.

На поиски жилья ушло больше недели, но супругам удалось найти подходящий вариант, который их полностью устраивает. В сети появилось видео, на котором Саша Черно показывает арендованную квартиру. Участница реалити-шоу отметила, что пока вещи хаотично расставлены и не разобраны. Будущие родители уже успели заказать некоторую технику и ждут, когда ее доставят. Саша Черно в восторге от уютной спальни, кухни и ванной. Она пояснила о планах, как все обустроит на новом месте.

Супруге Иосифа Оганесяна нравится то, что в квартире две просторных комнаты, отличный ремонт и пара больших лоджий. Пара пояснила о том, что было достаточно сложно найти съемную квартиру. В день они просматривали около пяти вариантов, так как не хотели тратить собственные силы, чтобы что-то ремонтировать или доделывать в арендованном жилье. Когда участники «Дома-2» перевезут все вещи и разложат по своим местам, они намерены заказать услуги службы клининга, после чего полностью переедут в новое жилье.

Беременная Саша Черно после того, как в роддом поехала участница «Дома-2» Ольга Рапунцель, поняла, что боится рожать. По ее словам, хотя к важному событию меньше месяца, она совершенно к нему не готова.