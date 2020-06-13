Мэр Лондона призвал горожан не выходить на протесты

13.06.2020, 13:30, Новости дня

Мэр Лондона Садик Хан обратился к жителям столицы Великобритании с просьбой не выходить на акции против расизма, указав, что митингующие рискуют ухудшить ситуацию с коронавирусом в стране. Также он призвал не реагировать на ожидаемые провокации со стороны праворадикальных групп.

Хан написал в Twitter серию постов, в которых призвал жителей Лондона не выходить на митинги. Он указал, что получает со всего мира информацию о новых случаях коронавируса среди тех, кто выходил на акции против расизма.

«Мы не должны допустить, чтобы это (новая вспышка коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) случилось в Лондоне. Ограничения существуют для того, чтобы защитить вас и ваше окружение», – подчеркнул он.

Хан призвал «найти другой способ сделать ваш голос услышанным».

«Мы знаем, что крайне правые группы планируют выйти на наши улицы, чтобы посеять раскол и ненависть. Не вступайте с ними в контакт», – также призвал мэр.

Он сообщил, что некоторые из статуй и памятников в Лондоне были заколочены досками, чтобы защитить их от вандализма. Речь идет памятниках Уинстону Черчиллю, Нельсону Манделе и мемориал Кенотаф в честь погибших в Первой мировой войне.

Напомним, на фоне митингов за права чернокожих в Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17 веке занимался работорговлей. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф.

После этого Садик Хан заявил о создании в городе специальной комиссии, которая оценит актуальность памятников, объектов уличного искусства и названий улиц. По словам градоначальника, многие памятники могут быть связаны с историей рабства.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое.