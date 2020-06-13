Учёные назвали лучший напиток долголетия

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13.06.2020, 13:30, Разное

Международные учёные в ходе исследования объяснили, что продлить жизнь можно, регулярно употребляя чай, обладающий целебными свойствами. Лучшим напитком долголетия они назвали вид масала, который укрепляет здоровье сердца, снижает уровень сахара в крови и нормализует вес.
Чай масала популярен в Индии, он сочетает в себе чёрный чай и травы. Фиксированного способа приготовления ароматного напитка не существует, однако наличие некоторых ингредиентов остаётся неизменным: чайных листьев, имбиря, подсластителя, молока и специй, таких как кардамон, корица, чёрный перец и гвоздика. Исследователи рассказали, что чай масала – это кладезь витаминов и минералов, с помощью данного напитка легко поддерживается вес в идеальном состоянии, а также снижается риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные отметили, что состояние здоровья добровольцев, которые употребляли бодрящий напиток на протяжении 6 недель, улучшилось. Так, благодаря корице «плохой» холестерин ушёл на 30%, имбирь снизил сахар на 12%, а гвоздика оказала обезболивающие и противоспалительные действия. Медики рассказали и о преимуществах белка, который содержится в чае масала, он способен подавлять аппетит, а присутствующие в молоке полиненасыщенные жирные кислоты полезны для сердца и мозга.



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