 

Принятие Украины в программу НАТО Москва расценит как провокацию

13.06.2020, 13:20, Новости дня

В минувшую пятницу в НАТО сообщили о принятии Украины в программу расширенных возможностей, пишет Frankfurter Allgemeine. В рамках программы Украина получит более широкие возможности по участию в учениях альянса, а также доступ к некоторой секретной информации. Отмечается, что принятие в программу не равнозначно ещё одному шагу в сторону членства Украины в НАТО.


Reuters

НАТО укрепляет своё сотрудничество с Украиной, пишет Frankfurter Allgemeine. В минувшую пятницу в альянсе сообщили о принятии страны в так называемую программу расширенных возможностей.

Таким образом, Украина получает расширенные возможности участия в учениях НАТО и кооперационных проектах, а также доступ к некоторой секретной информации. Издание информирует, что на данный момент участниками программы также являются Австралия, Грузия, Финляндия, Иордания и Швеция.

На Украине новость была воспринята с позитивом, отмечает Frankfurter Alllgemeine. Владимир Зеленский написал у себя в Twitter, что своим решением, НАТО, в том числе, оценило действия украинских солдат в миротворческих миссиях по всему миру. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина получила статус, который она заслуживала уже давно. При этом дипломаты подчёркивают, что принятие Украины в программу расширенных возможностей не означает ещё один шаг в сторону членства в НАТО.

В РФ решение альянса, вероятно, будет воспринято как провокация, считает Frankfurter Allgemeine. Москва на протяжении многих лет критикует расширение НАТО на Восток и размещение войск альянса на постсоветском пространстве. 



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