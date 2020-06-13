 

Похудевшая после карантина Алена Краснова решилась на откровенную фотосессию

13.06.2020, 13:17, Разное

В своем микроблоге Instagram модель Алена Краснова поделилась откровенными снимками, решившись на такой эксперимент после похудения на шесть килограммов. По словам жены внука Аллы Пугачевой, фотографии были сделаны на даче в деревне Бережки.
В Подмосковье модель со своим мужем Никитой Пресняковым приехала на самоизоляцию. Пара провела на даче несколько месяцев. Недавно 23-летняя Краснова поделилась откровенными фото, на которых она позирует на фоне кустов с белыми цветами. Она призналась, что такие снимки для нее не свойственны. Дело в том, что модель в одних белых стрингах, а грудь прикрывает соломенной шляпой. Однако Алена Краснова отметила, что готова на многое ради искусства, тем более, что за время самоизоляции ей удалось сбросить шесть килограммов.

По словам фолловеров, в новой фотосессии супруги Никиты Преснякова нет ничего пошлого или развратного. Комментаторы пришли в восторг от образа и внешности модели. Алену Краснову назвали «шикарной девочкой» и восхитились работой фотографа.



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