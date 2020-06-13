Мнение: Убиты и с концами

13.06.2020, 12:58, Разное

Журналисты Росбалта сделали хорошую работу в связи с “делом Михаила Ефремова” – догадались свести в один текст все случаи наиболее скандальных автоаварий с человеческими жертвами, когда виновников “отмазывали”. Там большой список, приведу часть:

“Сын министра обороны. Не имел возможности предотвратить наезд

Вечером 20 мая Александр Иванов, сын тогдашнего министра обороны Сергея Иванова, на улице Лобачевского в Москве на регулируемом пешеходном переходе сбил на автомобиле Volkswagen Bora 68-летнюю Светлану Беридзе, которая скончалась на месте. Следствие шло полгода и закончилось оправданием сына высокопоставленного чиновника.

По заключению экспертов, «водитель Иванов А.С. не имел технической возможности предотвратить наезд на пешехода Беридзе С. К». Как отметили в МВД, это вывод был основан на показаниях свидетелей, а также результатах нескольких следственных экспериментав и 12 экспертиз. В момент совершения ДТП Александр Иванов был трезв. Также, отмечали в ведомстве, он имел 9-летний опыт безаварийного вождения.

А потом появилось уголовное дело против зятя погибшей, который якобы набросился на Иванова с кулаками.



«Родственница» министра здравоохранения. Лечение у психиатров

На Смоленской площади Москвы 25 августа 2007 года Анастасия Мальцева (как сообщали СМИ, по неофициальной информации — родственница тогдашнего министра здравоохранения Михаила Зурабова) на автомобиле Nissan Almera на нерегулируемом пешеходном переходе сбила насмерть беременную москвичку Евгению Пугачеву. Ее жених отделался травмами. Молодые шли в магазин за обручальными кольцами.

Уголовное дело по факту ДТП, несмотря на показания свидетелей и записи видеокамер, возбудили не сразу. А вскоре в материалах дела появилось заключение стационарной судебно-психиатрической экспертизы, признавшей Мальцеву неадекватной и рекомендовавшей назначить ей «принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра по месту жительства». Сама виновница ДТП находилась в это время в специализированной клинике. Впоследствии суды разных инстанций, включая Верховный, с теми или иными формулировками отставляли данное решение в силе.

Неизвестно точно, имела ли Мальцева отношение к тогдашнему главе Минздравразвития, но точно известно, что ее близкие родственники работали в НИИ им. Сербского (именно по этой причине институт отказался от проведения экспертизы Мальцовой).

Дочь главы Иркутского избиркома. Отсрочка и амнистия

ДТП с участием Анны Шавенковой, консультанта аппарата «Единой России» в областном заксобрании, произошло 2 декабря 2009 года. Автомобиль Toyota Corolla возле здания Байкальского университета экономики и права в Иркутске вылетел на тротуар и сбил сестер Юлию и Елену Пятковых. От полученных травм 27-летняя Елена Пяткова скончалась, а 34-летняя Юлия стала инвалидом. По одной из версий, Шавенкова при перестроении перепутала педали газа и тормоза, после чего не справилась с управлением и вылетела с дороги. После аварии дочь главы местного избиркома вышла из машины и, не обращая внимания на сбитых женщин, начала осматривать повреждения автомобиля, а затем звонить по мобильному телефону. Врачей для пострадавших вызвали свидетели аварии.

В августе 2010 суд присудил Шавенковой три года в колонии-поселении с отсрочкой в 14 лет, отложив исполнение приговора до 2024 года из-за рождения у подсудимой ребенка. Таким образом, к моменту истечения отсрочки срок давности совершенного правонарушения фактически должен был истечь. А в мае 2015 года Октябрьский районный суд Иркутска принял решение освободить Шавенкову по амнистии в честь 70-летия Победы от уголовного наказания. Представление об освобождении было внесено ГУФСИН.

ДТП с машиной вице-президента «Лукойла». Виновата погибшая

У дома № 30 на Ленинском проспекте Москвы 25 февраля 2010 года произошло столкновение Mercedes S500, в котором находились вице-президент «ЛУКОЙЛа» Анатолий Барков, водитель и охранник, с автомобилем Citroën, управляемым 37-летней жительницей Подмосковья Ольгой Александриной. В результате ДТП Александрина погибла на месте, а находившаяся в иномарке ее свекровь, известный акушер Вера Сидельникова, скончалась в реанимации. Барков, который утверждал, что перед ДТП спал, получил легкие травмы.

Дело вызвало огромный общественный резонанс. До начала судебного слушания виновными были названы погибшие (впоследствии распространивший данную информацию сотрудник ГИБДД получил взыскание). В СМИ появлялись данные о якобы попытках сокрытия улик: уголовное дело не заводили первые два дня, на автомобиле Баркова сразу сменили номера, машины вернули владельцам, а не отправили на экспертизу. 5 марта 2010 года ГИБДД обнародовала видеозапись ДТП с одной из камер наблюдения. На записи отсутствовал момент столкновения, однако было видно, как автомобиль Баркова выезжает на встречную полосу. В августе от инсульта скончался муж и сын погибших в ДТП. Дочь Александриной осталась круглой сиротой. На фоне развернувшегося скандала тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев поручил МВД разобраться в ситуации. И 7 сентября 2010 года тогда начальник столичной милиции Владимир Колокольцев обнародовал итоги расследования: «Результаты проведенных по делу экспертиз не показали, что виновником ДТП был водитель вице-президента „ЛУКОЙЛа“».

В итоге Гагаринский суд Москвы признал погибшую Александрину виновной в нарушении правил дорожного движения и прекратил дело в отношении нее в связи со смертью. 20 ноября 2013 года Мосгорсуд окончательно признал приговор законным. Родственники погибших подали иск в ЕСПЧ…” и т.д.

https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/06/11/1848385.html

Я, кстати, посмотрел, где сейчас Барков из Лукойла. Вроде как в 2013 году его спровадили на пенсию.

В общем, похоже, что М.Ефремов отсидит за них за всех. Если не передумает, конечно.