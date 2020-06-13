Вирусолог опроверг слухи об опасности вакцины от коронавируса

13.06.2020, 12:53, Разное

Вирусолог Анатолий Альтштейн опроверг слухи в социальных сетях об опасности вакцины от COVID-19. Специалист объясняет, что она будет не опаснее других.

Эксперт сообщает, что для паники нет оснований, а существующие подходы в создании вакцин говорят о том, что они маловероятно будут нести серьезную опасность. Препарат будет подвергаться многим исследованиям перед тем, как его отправят в больницы. Также он напомнил, что нет лекарств без побочных эффектов, это относится и к вакцинам. Но эксперты работают так, чтобы эффект был слабым и редко возникал.

Вирусолог предполагает, что в этом году вряд ли будет массовая вакцинация, так как лекарство необходимо тестировать. На данный момент проходят исследования с участием животных, а дальше создатели вакцины будут испытывать ее на себе. Потом последует длительное наблюдение за добровольцами, которым введут препарат. Ученые выяснят, что будет происходить в организме после прививки, и будут ли вырабатываться антитела.

Когда пройдут успешные исследования, вакцину от коронавируса станут применять среди групп людей до 10 000 человек, докторов и медицинских работников и лишь после этого будет массовая вакцинация.