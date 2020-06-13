 

Кузнецова рассказала о возвращении двух российских детей на родину из Италии

13.06.2020, 12:48, Новости дня

Двое российских детей, находящихся в социальном учреждении в Италии, по решению суда переданы под опеку бабушке из Ростовской области, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По ее словам, идет работа по их возвращению на родину, передает РИА «Новости».

«Еще одна история – в Италии, она уже близится к благополучному завершению. Двое детей, российских граждан, по решению суда переданы под опеку бабушке, которая проживает в Ростовской области. Сейчас мальчики находятся в социальном учреждении Италии. И нужно приложить все усилия для их скорейшего возвращения на родину», – цитирует пресс-служба Кузнецову.

Омбудсмен расскзаала, что ситуация осложняется ограничительными мерами из-за распространения коронавируса, и еще не восстановлено транспортное сообщение между странами.

«Мы уже связались с уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области. При необходимости в регионе семье готовы оказать помощь и сопровождение», – добавила она.

Напомним, гражданка России Анна Варганова, проживающая в Италии обратилась в общественную организацию «Русские матери» после того, как работники соцслужбы города Бари забрали у нее ребенка.

Позднее итальянская полиция задержала россиянку предположительно за попытку «похищения» своего восьмилетнего сына у отца в провинции Флоренции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Полиции Айовы запретили удушающие приемы

06.06 / Путин: в нацплан восстановления экономики нужно включить сферу культуры

12.06 / Появилось видео репетиции светового шоу в Москве в честь Дня России

13.05 / ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября чиновника

24.04 / Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

12.06 / Появилась карта выхода российских регионов из режима ограничений

10.05 / Кошевой о том, идет ли он в мэры Киева: Как можно без нервов ответить на этот вопрос?

13.05 / В Минпросвещения прояснили ситуацию по числу предметов для ЕГЭ

19.04 / Telegraph – эпидемия COVID-19 даёт Макрону шанс лишить Меркель «европейской короны»

02.06 / Стали известны детали плана правительства по восстановлению экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска