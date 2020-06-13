Голикова сообщила о планах зарегистрировать в РФ две вакцины от коронавируса в августе

13.06.2020, 12:48, Новости дня

Вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова сообщила в ходе брифинга в правительстве, что «если говорить по срокам, (…) когда вакцина ожидается в 2020 году, лидерами являются три учреждения», передает ТАСС.

Первое – это Институт имени Гамалеи, который «работает в сотрудничестве с 48-м институтом Министерства обороны», период проведения клинических исследований у них – июнь-август 2020 года.

«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации – август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, – это сентябрь», – сказала вице-премьер.

Приблизительно в этом же периоде времени находится государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора: «Период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации – также сентябрь 2020 года, и следом идет запуск в промышленное производство».

«И еще одно учреждение я упомяну, которое попадает на 2020 год по своим планам, – это Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин, сывороток Федерального медико-биологического агентства. Здесь период чуть позже. Клиника – сентябрь – декабрь, октябрь – декабрь – предоставление регистрационного досье и запуск в промышленное производство – декабрь 2020 года», – добавила Голикова.

Ранее в ВОЗ заявили, что отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия и нивелировать достигнутые успехи в борьбе с пандемией. В то же время вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд».