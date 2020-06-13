Мнение: О дураках и мошенниках

13.06.2020, 12:35, Разное

Вчера на “Пикабу” был пост, как один дебил постоянно во что-нибудь вкладывается и пытается выиграть в онлайн-казино и огорчён тем, что ему деньги не занимают. И уже просрал квартиру. Ну, тут же, конечно, раздались вопли справедливого возмущения в адрес мошенников. И тут я возьми и напиши – а свою голову, мол, иметь не судьба? Естественно, возмущение тут же перекинулось на меня – мол, а уж не защищаю ли я мошенников? Нет, таки не защищаю. Но сейчас скажу крамольную вещь – я считаю, что виноваты ОБА! Вот у меня был приятель, шулер, которому выбить кого-нибудь до трусов было как не фиг делать. И однажды он обыграл одного и этот в полусмерть укутанный сразу хай поднял. И ко мне ещё с возмущением – Кот, да он же, да я же… ЧТО “ты же”? Ты же знаешь, что ни фига играть не умеешь, так зачем сел? И этот чиграш потом ещё, как эти, на меня стрелки перевёл, мол, мы – одна банда и все мошенники. А его что, кто-то СИЛОЙ играть заставлял или я чего-то не понимаю? И тех, кто мошенникам верит, тоже силой заставляют деньги отдавать или что? Нет, господа, они их сами отдали! И при этом ну совершенно не виноваты, ога. А вот интересно, те, кто покупает всякие там амулеты от коронавируса, например, за большие деньги, они тоже не виноваты или хоть тут-то уже таки можно голову иметь? Как той маминой знакомой, которая при покупке квартиры подписала ПУСТЫЕ ЛИСТЫ (!!! – ну куда уже дальше-то?!), а потом бегала рыдала, что её обманули? ГОлова-то вот таким зачем, антшульдикт мир, есть в неё, что ли?

Хотя я, конечно, понимаю, почему они стремятся себя оправдать. Всегда легче свалить вину на кого-нибудь, чем признать, что ты дурак. Мол, да это же не я виноват, это они так убедительно рассказывали, что если зарыть в землю золотые, полить водой и произнести “крекс, фекс, пекс”, то вырастут деньги, ну как же им после такой убедительности не поверить! Так что хватайте их и спрашивайте, почему они меня обманули и деньги так и не выросли, а МЕНЯ обвинять не надо, я и так весь пострадавший!