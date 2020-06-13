 

SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink

13.06.2020, 12:31, Новости дня

В субботу американская компания SpaceX запустила с космодрома во Флориде ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink. 58 сателлитов связи стали девятой по счету группировкой, отправленной компанией в космос.

По задумке разработчиков, сеть Starlink обеспечит высокоскоростным интернетом (1 гигабит в секунду) большинство жителей Земли, включая труднодоступные территории. Вывод на орбиту 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

Ожидается, что первыми Starlink смогут использовать жителей юга США. Это произойдет к концу текущего года.

Вместе с микроспутниками Starlink ракета-носитель доставит на орбиту три зонда компании Planet Labs. Они будут мониторить поверхность планеты при помощи телескопа и камеры с высоким разрешением.



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