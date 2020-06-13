Голикова: пик пандемии Россия прошла месяц назад

13.06.2020, 12:31, Новости дня

Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ пришелся на 11 мая, когда был осуществлен выход из режима нерабочих дней. Об этом рассказала на брифинге в правительстве вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Начиная с 17 марта, когда, по сути, начала развиваться эпидемия коронавируса COVID-19 в России, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. С 11 мая ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза, передает ТАСС.

По словам Голиковой, коронавирус стал основной причиной смерти 1 660 россиян в апреле и был выявлен у 1 052 россиян, умерших в апреле по другим причинам. В целом смертность в РФ в апреле оказалась на 2,9 процента меньше, чем тот же месяц 2019 года. В абсолютных цифрах снижение составило 4,4 тысячи человек.

Более высокими оказались в апреле показатели смертности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других регионов. Показатели смертности по остальным субъектам Российской Федерации оказались "более или менее традиционными, с некоторыми отклонениями", заявил вице-премьер.

Из ковидных клиник уже выписаны 79 процентов всех пациентов, направленных туда на лечение, отметила Голикова.

"Я считаю, что это очень хороший показатель", — сказала она.

В регионах, где эпидемия пошла на спад, койки переводятся обратно на оказание плановой медпомощи. В 43 российских регионах — это больше половины — уже приступили к снятию режима самоизоляции и находятся на первом этапе этого процесса. Еще шесть регионов находятся на втором этапе. Оставшиеся регионы постепенно движутся к первому этапу снятия ограничений, передает "Интерфакс".

Вирус, по словам Голиковой, "находится с нами, курсирует в популяции". При этом доля Москвы и Подмосковья в числе новых случаев, выявляемых в стране ежедневно, снизилась и уже составляет менее четверти: идет смещение прироста в сторону других регионов нашей страны.

Темп ежесуточного прироста новых заболевших с конца марта сократился в 16 раз, отметила Голикова, и сегодня в среднем по РФ это 1,7-1,8 процента. Однако и это все еще вызывает тревогу, так как пика заболеваемости в РФ "достигли на очень высоких цифрах".

По словам Голиковой, тестирование на антитела к новому коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА) прошли почти 650 тысяч человек. Иммунитет обнаружен у 14 процентов обследованных.

Наибольшая доля протестированных — 88 процентов — приходится на Москву, хотя в общей сложности к этому подключились уже 47 регионов страны. Роспотребнадзор, по словам Голиковой, активно готовится к популяционному исследованию в субъектах России.

"Мы надеемся, что это поможет нам понять, насколько глубоко вирус проник в нашу популяцию, и насколько наше население уже естественным путем защищено", — отметила вице-премьер.

Что касается ИФА-тестирования медработников в больницах столицы, то на первом этапе обследование 15,5 тысячи медиков в 60 учреждениях выявило наличие антител у 16,5 процентов из них. При повторном обследовании антитела обнаружены у 32,4 процента прошедших тестирование: у 21 процента они выявлены повторно, а у 11,4 процента — впервые.