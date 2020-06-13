 

Мнение: Пустые вёдра

13.06.2020, 12:30, Разное

Группы шимпанзе владеют определенными участками леса, однако
состав самой группы не так стабилен, как у горилл. Отдельные особи – особенно самки – могут достаточно свободно переходить из стада в стадо. Внутри группы имеется иерархия, но она далеко не столь жесткая, как у павианов. Каждый индивид может завоевать авторитет сородичей не только силой и агрессией, но благодаря уму и сообразительности. Широко известен случай, когда самец шимпанзе, стоявший на низшей ступени социальной лестницы, добился места вожака, догадавшись напугать соплеменников громыханием пустых канистр из-под керосина, украденных у исследователей».

С. Дробышевский «Достающее звено»

Автор без ссылки пересказывает историю, которую впервые привела английская исследовательница обезьян Джейн Гудолл, приматолог и антрополог, про шимпанзе по имени Майк, который подчинил себе (в 1964 году) всю стаю, громыхая ведрами и правил шесть лет («Шимпанзе в природе: поведение»). Она пишет, что первое время Майк боролся за удержание власти постоянными демонстрации и усердно гремел пустыми ведрами. В стае в то время было 14 крупных агрессивных самцов, но все подчинились Майку.

Вам не кажется, что нечто подобное происходит сейчас?

Вот уже в золотом гробу тело фараона похоронили. Обожествят мученика и объявят новую религию.

Источник: Эволюция



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