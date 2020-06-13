Владелец ресурса «Двач» призвал «Яндекс» и «Авито» отказаться от объявлений «только для славян»

13.06.2020, 12:30, Новости дня

Владелец и главный администратор сайта «Двач» Нариман Намазов призвал сервисы «Авито», ЦИАН и «Яндекс» запретить «ксенофобные объявления» в разделе аренды недвижимости, где указывается, что квартира сдается «только для славян».

Намазов написал в Twitter, что призывает «запретить размещать ксенофобные объявления для сдачи квартир, где указывается «только для славян».

«В сервисах не должно быть места расизму и делению по национальному признаку», – подчеркнул он, указав, что обращается к «Авито», ЦИАН и «Яндексу».

В «Авито» ответили, что сервис выступает против дискриминации, однако «аренда не является публичным договором, а значит, собственник вправе выбирать нанимателя». В связи с этим «администрация сайта не имеет полномочий менять эти требования или принимать меры по этому поводу».

«Тогда почему компания, которая выступает против дискриминации допускает возможность публикации объявлений с элементами дискриминации? Потому что просто лишится части дохода с объявлений?», – предположил Намазов.

Он подчеркнул, что «крупная компания не должна потакать ксенофобным настроениям в обществе и стереотипам, люди абсолютно любой нации могут быть хорошими или плохими».

«Помните, была опция водители-славяне? М? Может курьеров-только-славян тоже сделаем в выборе доставок?», – добавил он.

Отметим, что ранее в Сети появилось видео, на котором водитель «Яндекс.Такси» из Брянска отказывает темнокожему пассажиру в поездке, обосновывая это тем, что он ему не нравится.

Мужчину обвинили в расизме и потребовали его увольнения, агрегатор так и сделал. Позже в соцсетях разгорелся спор между блогерами – многим не понравилась подобная «мягкотелость» агрегатора.

Журналист и эксперт в сфере новых медиа Всеволод Пуля заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в России, как и в мире, медиапространство слишком сильно влияет на общественную жизнь, и брендам приходится на это реагировать, иногда даже поспешно.

Напомним, проблема расизма начала активно обсуждаться в мире и в РФ после того, как в США афроамериканец Джорджа Флойда погиб при задержании. В стране начались погрормы, глава Белого дома Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию.

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При этом в США решили обязать власти отчитываться о «поддержке Россией» расистов. Также декан факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глод заявил о «расизме в России».