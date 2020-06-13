 

Анджелина Джоли рассказала, как проходит ее изоляция с 6 детьми, и поделилась редкими семейными кадрами

13.06.2020, 12:18, Разное

Анджелина Джоли крайне редко дает интервью, а те, что выходят, обычно посвящены карьере, активизму и филантропии. Личного в этих текстах всегда очень мало. Исключение актриса сделала на днях для британского Harper’s Bazaar.

Для материала о карантине и проблемах современной Америки Джоли предоставила два примечательных снимка, а именно собственных портрета, сделанных на фоне поместья в респектабельном районе Лос-Анджелеса Лос-Фелис. Автор фотографий – ее 11-летний сын, Нокс Джоли-Питт.

Анджелина Джоли в объективе сына НоксаБольшую часть дня я провожу за прослушиванием различных программ. Я слежу за тем, что публикуют Time, The New York Times, BBC World Service и активисты BLM. Совсем недавно посмотрела документальный фильм “Я вам не негр” о Джеймсе Болдуине и движении за гражданские права в Америке. Перед сном я читаю “Необоснованное поведение” Дона МакКаллина и размышлял о том, как журналистика изменилась за последние полвека.

Как и большинство родителей, я стараюсь в текущих обстоятельствах сохранять спокойствие, чтобы мои дети не чувствовали волнения, исходящего от меня, в дополнение ко всему, о чем они беспокоятся. Я вкладываю в них всю свою энергию. За время этого периода самоизоляции многое произошло: кролик Вивьен скончался во время операции, и мы взяли двух милых крольчат – они инвалиды. Они должны жить в парах. Они такие трогательные, и это помогло нам сосредоточить свое внимание на заботе о них. И о собаках, и змеях, и ящерицах…

– рассказала актриса. 

Кроме того Джоли выразила обеспокоенность о том, что из-за карантина выросло число случаев домашнего насилия, а также поблагодарила всех, кто выходит на митинги в США. Актрису поразило, как в период пандемии люди не побоялись выйти на улицу и сплотились ради важного дела.

Анджелина Джоли в объективе сына Нокса



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