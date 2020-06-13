Принц Гарри написал открытое письмо о том, каким надеется увидеть будущее своей семьи и сына Арчи

13.06.2020, 12:18, Разное

Принц Гарри из тех, кого будущее нашей планеты беспокоит не только на словах. Как член британской королевской семьи он не только по долгу службы, но и по воле сердца с юношества поддерживает различные благотворительные инициативы, направленные на улучшение экологических и социальных проблем. Особое внимание герцог Сассекский уделяет странам Африки – как и когда-то его мама принцесса Диана. Именно во время африканского тура состоялся светский дебют его сына Арчи.

Гарри является патроном нескольких африканских благотворительных организаций. Для одной из них – African Parks – он написал открытое письмо, где поделился своими переживаниями о будущем, которые усилились с тех пор, как он стал отцом.

Я более чем когда-либо мотивирован сделать все возможное для защиты дикой природы, людей и будущих поколений. В настоящее время мы переживаем кризис вымирания, а теперь еще и глобальную пандемию, которая потрясла нас до глубины души и из-за которой мир остановился. Что касается кризиса вымирания, то ученые сходятся во мнении, что у нас есть около 10 лет, чтобы исправить ситуацию, прежде чем мы достигнем точки невозврата.

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Публикация от Save The Children UK (@savechildrenuk)6 Май 2020 в 4:01 PDT

Что касается пандемии: несмотря на то, что многое еще для нас не ясно, некоторые данные свидетельствуют о том, что происхождение вируса может быть связано с тем, как мы эксплуатируем природу. Эти проблемы крайне серьезны, но мы не должны впадать из-за них в ступор.

Мы сможем сохранить природу только если люди, живущие в непосредственной близости к ней, не будут к ней безразличны.

С тех пор, как я стал отцом, я чувствую еще большую ответственность за то, чтобы у наших детей было будущее, которого они заслуживают, будущее, которое у них не отберут, будущее, полное возможностей и перспектив. Я хочу, чтобы мы все могли сказать нашим детям, что да, мы видели грядущее, и благодаря решимости и помощи невероятной группы преданных своему делу людей мы сделали все необходимое для восстановления экосистемы,

– пишет Гарри. И призывает сплотиться ради будущего Земли.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи во время африканского тура, Кейптаун, ЮАР, сентябрь 2019 года