Легкомоторный самолет разбился под Самарой
13.06.2020, 12:16, Новости дня
Инструктор и курсант погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Самарской области, информирует ГУ МЧС по региону.
В МЧС сообщили, что «на борту находились два человека (инструктор 1968 года рождения и курсант 2002 года рождения)», оба погибли, передает РИА «Новости».
Самолет получил значительные механические повреждения, возгорания не произошло. На земле жертв и разрушений нет.
По данным спасателей, легкомоторный самолет Як-52 Самарского областного аэроклуба ДОСААФ упал с малой высоты в одном километре южнее поселка Октябрьский Кинельского района. Самолет совершал плановые полеты.
Ранее в Рязанской области потерпел крушение легкий самолет, пилот погиб. По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет