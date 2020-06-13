Легкомоторный самолет разбился под Самарой

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13.06.2020, 12:16, Новости дня

Инструктор и курсант погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Самарской области, информирует ГУ МЧС по региону.

В МЧС сообщили, что «на борту находились два человека (инструктор 1968 года рождения и курсант 2002 года рождения)», оба погибли, передает РИА «Новости».

Самолет получил значительные механические повреждения, возгорания не произошло. На земле жертв и разрушений нет.

По данным спасателей, легкомоторный самолет Як-52 Самарского областного аэроклуба ДОСААФ упал с малой высоты в одном километре южнее поселка Октябрьский Кинельского района. Самолет совершал плановые полеты.

Ранее в Рязанской области потерпел крушение легкий самолет, пилот погиб. По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи.



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