 

Скрытая угроза: биолог встревожила словами об опасности бессимптомного коронавируса

13.06.2020, 12:15, Разное

Американская биолог Анча Баранова предупредила, что при бессимптомном течении болезни зараженный может не заметить опасных патологических процессов в организме. К ним относятся нарушение работы почек и снижение объема легких.

Баранова отметила, что чаще всего легкая форма коронавируса в мире сегодня встречается среди молодых людей. При этом инфекцию у них обнаруживают при обследовании тех органов, которые КОВИД обычно не поражает. К примеру, при компьютерной томографии органов пищеварительной системы можно заметить негативные процессы в легких. Если они уменьшаются, то, скорее всего – пациент заражен.

В связи с этим специалист рекомендует всем, у кого был диагностирован коронавирус, проходить компьютерное обследование, даже если болезнь не дает о себе знать. Не менее важно сдать анализы на клубочковую фильтрацию – их результаты помогут выяснить, не пострадали ли почки.

Анча Баранова добавила, что бессимптомный в мире сегодня также обнаруживают у беременных женщин. Инфекцию находили в плаценте, образцы которой брали на анализ после родов. Однако биолог отметила, что на фоне беременности “разглядеть” симптомы COVID-19 довольно сложно. Поэтому правильнее было бы говорить не о бессимптомном течении болезни, а о заражении без обнаружения его признаков.



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