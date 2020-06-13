После вспышки коронавируса на рынке в Пекине в его районе введен режим военного времени

13.06.2020, 12:10, Новости дня

Десятки случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружены неподалеку от самого крупного мясного и овощного рынка Пекина. В районе введен режим военного времени.

Мужчина, посетивший рынок 3 июня, чтобы купить мясо и морепродукты, сдал тест на коронавирус, который оказался позитивным. Позже болезнь обнаружили у двух работников контроля качества, которые работали на рынке.

После этого местные власти провели масштабное тестирование, обнаружив 49 новых случаев заражения.

Власти закрыли рынок, а также девять школ, расположенных неподалеку. Жители домов, соседствующих с рынком, находятся на карантине и не имеют право покидать свои квартиры.

Власти Китая впервые сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV – и предположили, что источником заражения мог быть рынок в Ухане.

Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета предположили, что вероятным переносчиком коронавируса, от которого он передался человеку, был панголин, животное, которое относится к тому же отряду, что броненосцы и муравьеды. В Китае и Вьетнаме мясо панголина считается деликатесом, а китайские медики ранее предполагали, что источником заражения в Ухане стало употребление в пищу мяса какого-нибудь экзотического животного, например змеи или летучей мыши.