 

По делу о взятке $6 млн задержаны действующий чиновник ГФС Киева и двое доверенных лиц Злочевского

13.06.2020, 12:05, Новости дня

В деле о попытке дачи взятки в размере $6 млн руководству Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержаны три человека. Об этом на брифинге 13 июня заявил директор НАБУ Артем Сытник. Трансляция брифинга велась на странице САП в Facebook.

По словам Сытника, один из задержанных – действующий первый замглавы управления Госфискальной службы в Киеве, двое, как считает следствие, являются доверенными лицами бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского. САП будет просить Высший антикоррупционный суд избрать для сотрудника ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей, для двух других фигурантов – назначить залог. Фамилии подозреваемых Сытник и глава САП Назар Холодницкий назвать отказались, сославшись на презумпцию невиновности.

“Взятка в $6 млн предназначалась за закрытие эпизода о содействии экс-министра экологии [Николая Злочевского] в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО “Реал Банк”, – отметил директор НАБУ.

По словам Холодницкого, подозреваемые собирались передать руководителям антикоррупционных органов $5 млн, $1 млн “предполагался за консультационные услуги посредника”. Глава САП сообщил, что эта сумма была изъята в автомобиле чиновника ГФС.

Сытник заявил, что фигуранты торопились с дачей взятки, “потому что завтра у господина Злочевского день рождения”. “Был план достичь максимального результата: закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение господина Злочевского на территорию Украины”, – сказал Сытник.

Вечером 12 июня стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве работника Государственной фискальной службы в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и главе САП Холодницкому. $6 млн, предназначавшиеся на взятку, были изъяты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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