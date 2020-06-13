 

В ВСУ зафиксировали 19 новых случаев инфицирования COVID-19

13.06.2020, 12:05, Новости дня

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Всего по состоянию на 10.00 13 июня в ВСУ коронавирусом инфицировано 173 человека. За время пандемии выздоровело 169 военнослужащих, четверо умерли.

“В учреждениях здравоохранения находится семь человек (Черновицкий военный госпиталь -– один военнослужащий, Ровенский военный госпиталь – один военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области – четыре военнослужащих, еще один военнослужащий находится в изоляторе воинской части и будет направлен в Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение”, – говорится в заявлении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 536 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 93 человека.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Laupäev, 13. juuni 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии.

Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Швейцария превратила гору Маттерхорн в символ солидарности с Россией

08.06 / Мать и троих детей нашли мертвыми в Элисте

12.04 / Британский парламент проведет первое за месяц заседание

22.05 / США внесли десятки китайских организаций в черный список

08.06 / Анонсирован четырехчасовой отчет правительства перед Госдумой

09.06 / В РФ введут билеты для рыболовов-любителей

23.05 / Медведчук указал на угрозу потери Украиной Донбасса

19.05 / Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса

14.04 / Для проверки электронных пропусков в Москве разработали специальное приложение

05.05 / Восемь российских школьников пока не смогли вернуться из США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска