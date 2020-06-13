 

От коронавируса в мире скончалось более 426 тыс. человек

13.06.2020, 12:05, Новости дня

Во всем мире от коронавирусной инфекции скончалось 426 042 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением COVID-19.

Больше четверти умерших приходится на Соединенные Штаты (114 тыс.), около 20% – на Бразилию и Великобританию (41,8 тыс. и 41,5 тыс. соответственно). Четвертое место по количеству жертв эпидемии занимает Италия (34,2 тыс.), пятое – Франция (29,3 тыс.). Больше 10 тыс. человек также скончались в Испании (27,1 тыс.) и Мексике (16,4 тыс.).

Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 7 663 708 (на 150 тыс. больше, чем накануне). Больше всего инфицированных зарегистрировано в США (2,04 млн), Бразилии (828,8 тыс.) и России (519,4 тыс.).

Более 3,63 млн человек уже выздоровели. Большинство выздоровевших зарегистрировано в тех же странах, которые лидируют по числу заражений: США (547,38 тыс.), Бразилии (445,12 тыс.) и России (274,12 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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