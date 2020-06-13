Личное: Гражданин убийца кается

13.06.2020, 11:55, Разное

Прославившийся на всю страну убийством курьера гражданин алкоголик Ефремов наконец проспался или, как он это называет, отошёл от шока. Алкоголь, каннабис и кокаин вышли из организма гражданина сволочи, и он записал нам кино.

Вот оно, посмотрите, коротенькое:

Фото: Соцсети

Сидя в грязных носках и тапочках, убийца делает вид, что кается. Талант, если он и был у Миши, давно пропит, прокурен, пронюхан. Перед нами сидит обыкновенное ничтожество, которому можно сказать одно: не верю.

Нет мне прощения, говорит Ефремов, будто мы это без него не понимаем. Маму, как все уголовники, вспомнил — хорошо, говорит, что не знает. А вот мама убитого водителя Сергея Захарова уже знает, что её сына нет — сказали ей, что помер, прямо перед похоронами.

Гражданин убийца обещает искупить всё деньгами. Откупаться не собирается, как не хочет и использовать связи, чтобы избежать наказания — надо же, Миша так и считает, что вокруг одни дураки, которых можно крыть матом со сцены.

Конечно, Ефремову и не нужно никого напрягать по своему уголовному делу — система сама его освободит. Дело не в Мише, не в его связях, не в его желании избежать или понести наказание, а в том, что сама система устроена так, что таких, как Ефремов, у нас не сажают.

Сидит сытый и одутловатый артист в своих тапочках — другой бы на его месте торчал бы давно в СИЗО. Тепло Михаилу, сытно, «дох№я денег», как говорит он сам. По первому зову приезжает Скорая, чтобы прокапать от запоя убийцу.

Не верю я, уж простите, Ефремову. Ни его словам, ни раскаянию, ни даже тому, что он понимает совершённое им.

Дожил до седых мудей, а ума, совести и стыда не нажил. Думает, что крокодиловыми слезами можно всё отмотать назад. А вы ему верите?