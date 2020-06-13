Мнение: Аутоиммунное заболевание

13.06.2020, 11:55, Разное

В Сиэтле сотрудникам полиции запретили применять слезоточивый газ и другие химические раздражители во время массовых мирных протестов. Об этом сообщает телеканал Fox News. Соответствующее решение принял окружной судья Ричард Джонс.

Также в документе говорится, что решение о применении слезоточивого газа и иных раздражителей в качестве «единственной разумной и доступной альтернативы» принимает начальник полиции. Сроком действия постановления, которое было выпущено после поданного иска активистов движения Black Lives Matter на полицейских города, являются две недели.

Полиция в США, которая, безусловно, не является ни белой, ни пушистой, подобного рода решениями и мероприятиями вроде публичных покаяний и вставания на колени попросту деморализуется. Появляются заявления полицейских, где они пытаются отрицать принцип коллективной ответственности и обращаются к населению буквально с увещеваниями на самом примитивном, доступном даже животным, уровне – если не мы, то вас будет некому защитить от насилия. Но все, в общем-то, тщетно – когда толпе "сносит крышу", разумные доводы перестают действовать.

Для наступления любой катастрофы необходимо пройти несколько стандартных стадий. Первая – всегда деструктивная. Устойчивость системы нужно "подточить" до состояния, когда она уже не сможет выдерживать обычные трудности и проблемы. Любая революция – цветная не исключение – начинается тогда, когда устойчивость государства разрушена. Она может быть разрушена внутренними факторами – кретинским управлением, системным хроническим кризисом (болезнью), сбоями в работе подсистем. Устойчивость может быть нарушена и разрушена внешними факторами. Возможно совокупное сочетание неблагоприятных событий. Но суть всегда одна и та же – для социальной системы важнейшим необходимым условием становится дезорганизация государственного аппарата, служб и институтов.

Технологи "цветных революций" в ходе тренировок и "учений" в других государствах отработали эту фазу, и она в целом выглядит одинаково – работа государственных служб и учреждений парализуется через их захват (как в Сиэтле захвачена мэрия, а в шести кварталах города провозглашена "Народная республика", более похожая на фильм "Побег из Нью-Йорка", где весь город представлял из себя самоуправляемый гангстерский анклав). Параллельно деморализуется и дезорганизуется работа полиции.

При этом американские события напоминают еще и аутоимунное заболевание – когда иммунная система вдруг начинает сбоить и бороться не с зловредными микробами, а с самим организмом. Решение окружного судьи, запрещающего полиции обеспечивать правопорядок, фактически парализует ее действия, способствуя распространению заразы.

Возникает впечатление, что в ряде американских городов точечно идет обкатка уже существующих технологий сноса власти применительно к конкретным американским условиям. Что логично – нелепо брать украинский Майдан и копировать его на американскую действительность. Нужно адаптировать и локализовать имеющиеся разработки.

То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия – это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре – тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".