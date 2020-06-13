Ученые рассказали о продуктах, повреждающих печень

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13.06.2020, 11:53, Разное

Специалисты в Испании узнали, что определенные продукты могут вызывать воспалительный процесс в печени. Если злоупотреблять рыбьим жиром и подсолнечным маслом, то произойдет нарушение работы организма человека.
Ученые, изучавшие данную область, установили, что некоторые продукты способны вызывать воспалительный процесс в печени и ряд затруднений со здоровьем. Эксперты полагают, что заболевания могут вызывать рыбий жир и подсолнечное масло, если злоупотреблять ими.

Оказалось, что в этих продуктах есть вещества, наносящие вред органу. Опыты показали, что подсолнечное масло приводило к утолщению и рубцеванию ткани печени, а рыбий жир приводил к уменьшению длины теломер печени, а вот оливковое масло не вредило здоровью. Если возникает какой-либо признак болезни, то срочно нужно посетить доктора, который направит на обследование и пропишет лечение.



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