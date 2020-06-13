 

Число преступлений в РФ сократилось на фоне ситуации с коронавирусом

13.06.2020, 11:48, Новости дня

В РФ количество преступлений в мае в условиях распространения коронавируса сократилось на 5,6%, сообщила в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Анализ статистических данных за май 2020 года свидетельствует о снижении регистрируемой преступности в России. Общее количество зарегистрированных преступлений по сравнению с маем 2019 года сократилось на 5,6%. При этом количество убийств и покушений на убийство уменьшилось на 2,0%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,9%, грабежей – на 13,4%, разбоев – на 24,4%», – передает ТАСС слова Волк.

По ее словам, также снизилось количество преступлений в сфере семейно-бытовых конфликтов.

«Преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в январе-мае зарегистрировано на 12% меньше, чем год назад, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 19,9%, средней тяжести – на 15,9%, легкого вреда здоровью – на 8,9%», – уточнила Волк.

Кроме того, в мае выявили 12 преступлений, связанных с фейковой информацией, добавила официальный представитель МВД.

Помимо прочего, в мае сократилось число преступлений, совершенных в РФ мигрантами почти на 11%: количество убийств, совершенных мигрантами, снизились на 20%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 1,8%, грабежей – на 2,9%, разбоев – на 12,7%.

Напомним, в апреле в МВД сообщили, что в РФ сократилось число преступлений – как в целом, так и на улицах, площадях, в парках и скверах.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказала, как коронавирус помог радикально ослабить преступность.



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