Одесский журналист пожаловался на притеснения со стороны чернокожего

13.06.2020, 11:30, Новости дня

Украинский журналист Михаил Комадовский пожаловался в соцсетях на чернокожего протестующего, который, назвав его иностранцем, выгнал корреспондента с места съемки сюжета.

Комадовский написал в Twitter, что он снимал сюжет, когда к нему подошел чернокожий мужчина и начал мешать работе. Кроме того, он начали чихать в сторону оборудования украинского корреспондента.

It was supposed to be an ordinary working day. I was preparing for my live hit for VOA Russian @GolosAmeriki, when out of the blue, a man started blocking my camera, aiming to stop me from going live without any explanation why. pic.twitter.com/9J2nPwvRmK

— Misha Komadovsky (@komadovsky) June 12, 2020

«Я вежливо попросил его оставить меня в покое (…) но он отказался. Я позвонил в 911. Затем пришли полицейские и попытались успокоить этого господина», – рассказал Комадовский.

Протестующий назвал украинца иностранцем и сообщил правоохранителям, что они должны «защищать его права как американского гражданина», а не права журналиста.

Комадовский сменил место съемки, но мужчина не отставал от него. Полиции пришлось взять украинца под защиту.

He refused to let me go live, and I moved to another spot. The man referred to me as a 'foreigner.' Then, he stated that the police had to protect his rights as an American citizen rather than mine as a 'foreigner.' pic.twitter.com/5fjYteL4Op

— Misha Komadovsky (@komadovsky) June 12, 2020

«Я считаю, что в этой стране нет места для дискриминации, независимо от того, являетесь ли вы чернокожим или родились в чужой стране», – сообщил журналист.

Михаил Комадовский рассказывает о ситуации в США и Белом доме для «Голоса Америки». О себе он пишет, что работал корреспондентом украинского новостного канала «24» и российского канала «Дождь» в Киеве, брал интервью у «влиятельных политиков, включая Джона Маккейна, Джона Керри и Петра Порошенко».

Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала погромы в Соединенных Штатах. Президент США Дональд Трамп отказался выполнять требование участников протестов о роспуске полиции или сокращении ее финансирования, призвав увеличить траты на обучение правоохранителей и подбор кадров.

Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

