В РФ провели более 14,5 млн тестов на коронавирус

13.06.2020, 11:30, Новости дня

Более 14,5 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся почти 322,5 тыс. человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство сообщило, что по данным на пятницу в РФ «проведено 14 млн 574 тыс. 117 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», передает РИА «Новости».

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 322 тыс. 498 человек.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки выявили 8 тыс. 706 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 520 тыс. 129 случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.