Звёзды сериала «Просто Мария» породнились с известными политиками

13.06.2020, 11:30, Разное

Популярная мелодрама 90-х «Просто Мария» 30 лет назад была у всех на устах. Практически все знали мельчайшие подробности этой мыльной оперы, сегодня в Сети появилась информация, что звёзды сериала породнились с известными политиками.

Зрители всех стран мира в течение года с нетерпением ждали вечера, чтобы посмотреть 150-серийную мексиканскую мелодраму. По сюжету, главная героиня – бедная крестьянка Мария Лопес, ставшая известным модельером в Мехико, встретила своего возлюбленного. Виктория Руффо снискала популярность как королева слёз, именно так её называли поклонники. В настоящее время знаменитости 58 лет, она всё также успешна и в кино, и в театре, поэтому является одной из самых высокооплачиваемых актрис.

Сейчас звезда «Просто Марии» замужем за губернатором штата Идальго Омаром Файядом, это её второй брак (2001 год), примечательно, что дружкой на их свадьбе была Вероника Кастро, сыгравшая главную героиню в «Дикой Розе». У Руффо трое детей: Хосе Эдуардо родился от первого супруга – актёра-комика Эухенио Дербеса и близнецы Виктория и Ануар, которых она родила в 42 года от мексиканского политика.

Коллега по фильму красавец Мануэль Саваль, сыгравший Хуана Карлоса, прожил со своей женой актрисой Мартой Эухенией Гальегас в счастье, верности и взаимопонимании 25 лет, в браке родился единственный сын Франсиско. Актёр умер 11 лет назад от рака гортани.

Актёр Тоньо Маури, сыгравший в сериале сына «Просто Марии» Хосе Игнасио, женился на Карле Алеман – внучке экс-президента и дочке губернатора штата Веракрус и Мисс Вселенной. Сейчас ему 55 лет, он продолжает сниматься в кино, ещё занимается предпринимательством и продюсирует. 30-летний брак супругов Маури считается надёжным, звёздные родители гордятся своей дочерью Карлой Маури.