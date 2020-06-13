Из-за непогоды в Москве упали более 40 деревьев

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13.06.2020, 11:16, Новости дня

Более 40 деревьев упали в Москве из-за непогоды в субботу, пострадавших и подтоплений нет, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным на 09.30 мск, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего – в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено. Пострадавших нет. Городскими службами были оперативно приняты меры по ликвидации последствий непогоды», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

Как уточнили в ведомстве, 155 сотрудников комплекса городского хозяйства и более 50 единиц коммунальной техники приняли участие в работах ликвидации последствий непогоды.

Также в комплексе городского хозяйства призвали москвичей быть внимательнее на улице, строго соблюдать правила личной безопасности. Так, в ведомстве рекомендоваи не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее из-за порывистого ветра Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья.

Однако во вторник 16 июня температура воздуха в центре РФ начнет превышать норму и достигнет +31 градуса.



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