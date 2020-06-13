Мнение: 10 требований к белым

13.06.2020, 11:10, Разное

Американский народ горячо поддерживает требования мирных протестующих. Городской совет Миннеаполиса расформировал полицию, все сколько-нибудь крупные фирмы перекрашивают аватарки в радужный цвет, чтобы показать, на чьей они стороне.

По США распространяется новый флешмоб: в домах гасят на 8 минут свет в память о погибшем мученике. Закон, который предписывал бы гасить свет в честь Джорджа Флойда, пока что не приняли, однако ни у кого и в мыслях нет идти против коллектива, все дружно гасят свет на восемь минут.

Отдельные отщепенцы, — такие как тот профессор, который отказался отменить афроамериканцам экзамены в честь гибели их единорасца, — быстро и жёстко наказываются за расизм:

https://iz.ru/1022764/video/professora-v-ssha-otstranili-za-otkaz-otmenit-ekzameny-temnokozhim

Снова широко обсуждаются 10 требований белым, выдвинутые ещё в 2017 году:

https://www.leoweekly.com/2017/08/white-people/

1. Белые люди, если у вас нет наследников, завещайте вашу собственность чёрной или коричневой семье. Предпочтительно той, которая живёт в бедности поколениями.

2. Белые люди, если вы наследуете имущество, которое намереваетесь продать после принятия, отдайте его черной или коричневой семье. Вы обязательно заработаете эти деньги каким-нибудь другим белым привилегированным способом.

3. Если вы являетесь застройщиком или владеете многоквартирным домом, постройте многоэтажку в чёрном или коричневом депрессивном районе, чтобы чернокожие и коричневые люди могли жить в ней бесплатно.

4. Белые люди, если вы можете позволить себе ужаться, отдайте свой дом черной или коричневой семье. Желательно, чтобы это была семья, живущая в бедности поколениями.

5. Белые люди, если вы собираетесь оставить свою собственность расистским уродам, измените завещание и завещайте свою собственность чёрной или коричневой семье. Желательно, чтобы это была семья потомственных бедных.

6. Белые люди, пересмотрите свой ежемесячный бюджет, чтобы вы могли жертвовать чёрным фондам на покупку земли.

7. Белые люди, особенно белые женщины (любопытная Дженни и назойливая Кэти, я к вам обращаюсь), добейтесь увольнения расиста. Ты знаешь, что они про нас говорят. Ты соучастница, если игнорируешь их. Пусть твоего босса тоже уволят, потому что он тоже расист.

8. Возвращаясь к пункту 7, уволить расистов должно быть просто, но все эти скрытные ку-клукс-клановцы, расисты и другие белые с маленькими членами всё равно вернутся к работе. Добейся их повторного увольнения. Даже позвони в полицию: они выглядят подозрительно.

9. Ещё раз по пункту 8. Если какой-либо белый человек говорит расистские вещи, первым делом сфотографируй его. Узнай его имя, собери дополнительную информацию. Выясни, где он работает, и добейся его увольнения. Обязательно поговори к ним, и, если понадобится, примени силу.

10. Посвятите свою жизнь двум вещам: борьбе с белым превосходством, где и как вы можете (это не означает, что вы можете вязать, если только вы не вяжете шарфы для черно-коричневых детей, нуждающихся в помощи), и финансированию черно-коричневых людей и их работы.

Если в 2017 году эти требования вызвали резкое неприятие у белых, то теперь ситуация изменилась. Тот, кто выступает против выплаты справедливых компенсаций чернокожим за века рабства, немедленно становится изгоем в обществе. Все, включая политиков, понимают, что нельзя позволить Дональду Трампу выиграть выборы осенью. Это значит, что боевые отряды революционеров должны быть наготове, если ему снова удастся фальсифицировать выборы и нарисовать себе больше 50% голосов. Чёрные люди и сообщество ЛГБТ++ не позволят президенту украсть победу ещё раз.

Конечно, революция — бурное занятие, она не может идти гладко. Полиция сообщает, что в Автономной Зоне Сиэтла происходят грабежи, изнасилования и «все типы актов насилия»:

https://twitter.com/DailyCaller/status/1271461491028475904

Один из чернокожих героев, стаскивавший с постамента статую какого-то белого расиста, серьёзно пострадал, когда статуя на него упала:

https://www.nydailynews.com/news/national/ny-black-protester-nearly-killed-by-confederate-soldier-statue-va-20200612-wloplj4ucvhtlgu3533stfstsq-story.html

Вместе с тем, лес рубят — щепки летят. Эти инциденты не остановят неизбежный процесс. Не остановят его и наши бывшие соотечественники, которые, признаться, пока что проявляют прискорбное пренебрежение общим чёрным делом. Цитирую Ольгу из Нью-Джерси:

https://www.mk.ru/social/2020/06/11/chernokozhaya-amerikanka-vydvinula-8-dikikh-trebovaniy-belym.html

[Полицию пока ещё поддерживают], но большинство её ненавидит. В эмигрантской среде говорят, что подобное негативное отношение к жандармам было накануне революции 1917 года. У нас в Лос-Анджелесе, похоже, только русскоговорящие понимают, что без полиции мы останемся один на один с хулиганами. Наши женщины организуются по районам и носят в полицейские участки пирожки и пельмени. Кто сам готовит, а те, кто из-за работы не может, переводят деньги в помощь полиции, дарят полисменам карты на бесплатное посещение кафе и посылают им цветы.

Полагаю, русскоязычной диаспорой движет обычный шкурный интерес: русскоязычные эмигранты защищают свою свободу, свою безопасность и свой уровень жизни.

Как известно, основой современной экономики являются богатые бедные угнетатели, поэтому все страны, в которых к власти приходят левые революционеры, неизбежно скатываются в бедность или нищету. Мы можем наблюдать это на примере ФРГ и ГДР, Финляндии и Эстонии, Южной Кореи и КНДР. Защитники бедных и угнетённых, социалисты, безусловно правы с моральной точки зрения. Проблема в том, без буржуев социалистическая экономика не работает, и когда буржуи отказываются помогать социалистам, — как в случае с КНДР, например, — социалисты опускаются на тот полуголодный уровень существования, который был нормой до появления на планете современно капитализма.

Американское общество уже сделало свой выбор в пользу социальной справедливости: настроения в СМИ и в соцсетях действительно до боли напоминают российский 1916 год. Вместе с тем выбор ещё не окончателен. Возможно, Дональду Трампу ещё удастся убедить достаточное количество белых угнетателей предать дело чёрной революции ради сохранения своих белых привилегий. Если ему снова удастся нарисовать себе 51%, то в ноябре закалённый в лутинг-стычках цветной американский народ наверняка выйдет на улицы, чтобы силой вернуть себе право распоряжаться судьбой страны.