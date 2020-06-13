Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова после смертельного ДТП

13.06.2020, 11:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Наталья Штурм опубликовала пост, в котором прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова после того, как произошло смертельное ДТП. Певица заявила, что верит каждому слову актера, ведь многие люди даже не в таких тяжелых ситуациях не знают, как им жить дальше.

Свое обращение Михаил Ефремов адресовал семье погибшего Сергея Захарова. Актер из-за состояния алкогольного опьянения стал виновником аварии. На данный момент народный артист пребывает под домашним арестом, но тюремного заключения ему не избежать. Звезда попросил прощения у семьи погибшего, хотя понимает, что его не простят. Также актер заявил, что больше нет такого артиста как Ефремов. Он заверил, что не будет использовать свои связи и просить его «отмазать», так как готов понести наказание за то, что сделал.

Наталья Штурм отметила, что у многих людей нет видимых причин, чтобы разочаровываться в жизни. Однако у Михаила Ефремова они действительно есть, и это его «беспощадная реальность». Фолловеры певицы разделились в своих мнениях. Одни поблагодарили артиста за то, что он набрался смелости, чтобы попросить прощения у родственников Захарова. Другие считают, что он говорил не искренне, а его каждое слово было тщательно продумано. Также в комментариях поинтересовались, где делись друзья актера, с которыми он пил, и которые разрешили ему сесть в таком виде за руль.