Супруга Паши Техника волнуется за психическое состояние рэпера

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13.06.2020, 11:09, Разное

Супруга Паши Техника Ева Карицкая волнуется за психическое состояние рэпера. Она планирует отослать его лечиться в наркологический диспансер.
У Павла Ивлева, знаменитого как Паша Техник, имеются проблемы со спиртными напитками и запретными препаратами и ситуация усугубляется. Его супруга Ева Карицкая считает, что он странно себя ведет, а это отображается на их семье. Музыкант громко включает музыку, мешает сыну и соседям. В Сети возникло заявление Евы Карицкой, которое она решила направить главврачу наркологического диспансера.

В заявлении она пишет, что хочет оказать помощь мужу, который в неадекватном состоянии. Артист не принимает настояния супруги, чтобы обратиться к профессионалам. Ева Карицкая полагает, что у Паши Техника зависимость от психотропных веществ, и все может стать еще хуже, если ему не помочь.

Стоит отметить, что если наблюдать за страницей Instagram музыканта, то можно распознать ролики и публикации, где у него сбивается речь, в ней много нецензурных выражений, также он курит и показывает, как пьет алкоголь. Рэпер даже демонстрировал ссору с супругой, где он кричал на нее.

Под постами вокалиста видны комментарии знаменитостей, где они просят его заканчивать с плохими привычками. Поклонники солидарны с супругой артиста и считают, что его срочно необходимо лечить. Раньше семья держала проблемы в секрете, но зависимость Паши Техника пугает родных.



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