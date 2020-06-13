 

Пожар на газораспределительной станции в Казани локализовали

13.06.2020, 11:08, Новости дня

На газораспределительной станции в Казани объявлена локализация пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

«Локализация объявлена в 10.40 мск», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, взрыв произошел около 22.00 мск в пятницу в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах сообщили об одном погибшем и троих пострадавших.

На данный момент в тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. В МЧС заверили в отсутствии угрозы соседним населенным пунктам.

Позднее из-за пожара в городе ввели режим ЧС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Спикер Рады заявил о своей принципиальной позиции по русскому языку

29.04 / Банки одобрили заявки на 30 миллиардов рублей для зарплатных кредитов

25.05 / В Нацполиции создали департамент защиты интересов общества и государства. Центр противодействия коррупции назвал его тайным

07.06 / Беспорядки в Лондоне, десятки раненых полицейских: чего добиваются протестующие?

29.05 / Американские ветераны решили приехать в Россию на парад Победы

30.04 / Певица Лолита развелась с пятым мужем

01.06 / В ЕР обсуждают создание центров публичной политики в регионах

09.06 / Офис президента: Впервые к диалогу на площадке ТКГ привлечены представители временно оккупированных территорий Донбасса

30.04 / Германия и Франция договорились о создании «танка будущего»

29.04 / 9 Мая в России пройдёт под знаком борьбы с коронавирусом, а не нацистами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска