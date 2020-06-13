 

“Мороз по коже”: Самбурская с окровавленным лицом напугала народ

13.06.2020, 11:01, Разное

Леденящий душу снимок появился в социальной сети “Инстаграм”. На фотографии можно заметить, что из носа актрисы течет кровь. Изуродованное лицо Настасья Самбурская прячет под воротом свитера.

Кадр не на шутку напугал пользователей. “Жутковато, мороз по коже”, “Какая жесть”, “Как мне страшно стало”,
“Очень тревожное фото”, – написали комментаторы. Подписчики спросили у звезды, кто разбил ей нос. Они пообещали найти обидчика и расправиться с ним.

Как оказалось, кровь была ненастоящая. Самбурская рассказала, что приняла участие в “мадридской фотосессии” и обещала в скором времени выложить еще несколько снимков.

Объяснение актрисы успокоило пользователей. Многие похвалили работу гримера. “Качественный снимок”, “Как афиша к фильму”, “Ох, этот взгляд, будто жертва и хищница одновременно”, – оставили комментарии поклонники.

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Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 7 Июн 2020 в 1:34 PDT

Отметим, что Настасья Самбурская часто эпатирует публику. Весной этого года знаменитость показала себя с черными накладными усами. Артистка с иронией отметила, что так на ее внешний вид повлиял карантин. “Салоны красоты не работают, я осталась без шугаринга, и вы наконец видите мое истинное лицо”, – пошутила она.



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