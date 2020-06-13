 

Зак Брафф допустил появление полнометражной версии сериала “Клиника”

13.06.2020, 11:01, Разное

Сериал “Клиника” выходил на экраны в 2001-2010 годах. Свет увидели девять сезонов картины. Она рассказывает историю двух молодых врачей – терапевта Джей Ди и
хирурга Кристофера Терка. Главные роли исполнили Зак Брафф и Дональд
Фэйсон.

“Клиника” завоевала любовь миллионов зрителей по
всему миру и сделала артистов невероятно популярными. Спустя десять лет после финала сериала у него
все еще есть армия поклонников.

Накануне во время
подкаста Fake Doctors, Real
Friends Зак Брафф обрадовал любителей теленовеллы. Актер считает,
что все звезды “Клиники” могут собраться для создания полноценного фильма.

Инициаторам съемок полнометражного продолжения придется
потрудиться. В проект необходимо привлечь режиссера и сценариста Билла Лоуренса,
ведь именно ему принадлежит идея многосерийной ленты о жизни докторов. Также
нужно согласие правообладателей – Disney и ABC Studios.

Зак Брафф настроен
решительно. Актер привел в пример сериал “Ясновидец”. После завершения этой теленовеллы продюсеры умудрились снять на ее основе две полноценные картины.

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Публикация от SCRUBS / КЛИНИКА СЕРИАЛ &#55358;&#56785;‍⚕️ (@dr_jdorian) 15 Мар 2020 в 2:17 PDT

Напомним, что подкаст Fake Doctors, Real Friends – это аудиопрограмма, которая выходит в Сети. Название шоу
переводится как “Врачи понарошку, друзья по-настоящему”.

В нем Зак Брафф и
Дональд Фэйсон рассказывают о съемках сериала “Клиника”, общаются с другими
звездами ситкома и создателями теленовеллы. Одна серия подкаста посвящена
одному эпизоду.



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